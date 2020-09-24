Пермь, , 09:17 — REGNUM В Перми увеличился списков пунктов для проведения вакцинации против гриппа. Дополнительные прививочные пункты появились на территории Индустриального, Орджоникидзевского, Свердловского, Кировского и Дзержинского районов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Мобильные медицинские бригады работают в магазинах, торгово-развлекательных комплексах, общественных центрах. Стоит отметить, в Прикамье в рамках прививочной кампании планируют вакцинировать от гриппа 60% населения (более 1,5 млн человек).

На 23 сентября прививку поставили более 400 тысяч человек, среди которых более 125 тысяч детей. Напомним, в 2020 году из-за угрозы циркуляции двух возбудителей серьезных заболевании (гриппа и коронавирусной инфекции) в регионе приняли решение о проведении вакцинации не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, офисах МФЦ. Сформирована 1 тыс. мобильных бригад медиков. Для прохождения вакцинации достаточно иметь с собой паспорт. Весь процесс занимает не более 10 минут.