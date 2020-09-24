Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM В случае возникновения второй волны коронавируса безработными в Казахстане могут стать 162 тыс. человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, в случае второй волны коронавируса и принятии ограничительных мер финансовая помощь может потребоваться 2,2 млн человек. Вместе с тем сохранить режим работы сможет половина занятого населения — 4 млн человек.

Нурымбетов добавил, что около 2,5 млн человек перейдут на дистанционный режим работы. Работники сфер питания, торговли, транспорта, гостиничного бизнеса могут остаться без работы.

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