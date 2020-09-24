Москва, 24 сентября 2020, 09:11 — REGNUM В московском районе Раменки открыли бесплатный каток, сообщает 24 сентября сайт мэра и правительства столицы.
Новый объект появился по адресу: Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2. Ранее на данном месте действовала незаконная платная парковка, которую обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости. Место было огорожено забором, имелся пост охраны и шлагбаум.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что с января по август 2020 года в столице демонтировали 1130 незаконных объектов.
«Более 30% освобождённых пространств планируется использовать для создания объектов городской инфраструктуры, таких как парки, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, бесплатные парковки. Так, в жилом квартале в Раменках появился современный каток», — отметил он.