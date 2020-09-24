Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:04 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ушли на карантин уже 113 классов школ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

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Как передаёт АН «Между строк», 80 классов временно закрыли из-за вспышек ОРВИ и гриппа, а ещё 33 — из-за случаев COVID-19. Все ушедшие на карантин классы перевели на дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что заболевших новой коронавирусной инфекцией обнаружили уже в шести школах города.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации на 21 сентября, в Екатеринбурге находились на карантине 198 классов городских школ.

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