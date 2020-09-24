Медногорск, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В городе Медногорск Оренбургской области с 24 сентября начинается пробный пуск тепла. Тепло подадут в медицинские и образовательные учреждения, а также на объекты соцзащиты. Таким образом теплоэнергетики проверят готовность систем отопления к работе в зимний период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

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По словам энергетиков, Медногорск готов к пуску тепла. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, все мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены.

В Оренбурге пробное протапливание запланировано на 30 сентября. Между тем ряд медицинских и образовательных объектов уже отапливается.

Стоит отметить, в 2019 году пробное протапливание стартовало, согласно постановлению главы города, 24 сентября. Однако традиционно соцобъекты стали отапливать раньше.

Напомним, для начала отопительного сезона на протяжении пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха должна быть ниже 8 градусов по Цельсию.

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