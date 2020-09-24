Иерусалим, , 08:53 — REGNUM В Израиле вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавируса, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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По его словам, заболеваемость в Израиле растёт, также увеличивается число тяжёлых случаев.

«Как заявили эксперты, если мы не предпримем мер, то очень скоро окажемся у пропасти», — цитирует его The Jerusalem Post.

Премьер также добавил, что после двух недель полного карантина в Израиле последуют ещё 14 дней менее жёсткого карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле выявлено 204,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1325 человек, выздоровели — 144 963.

Ранее сообщилось, что в Израиле в тяжелом состоянии находится рекордное число пациентов с начала пандемии.

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