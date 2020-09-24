Пекин, , 08:50 — REGNUM Китайская компания, имеющая связи с военными и разведывательными сетями Пекина, составила базу данных с подробной информацией о тысячах граждан ряда стран, включая Индонезию, сообщает Sindonews.

Из компании Shenzen Zhenhua произошла утечка базы данных о 2,4 млн человек, включая данные о 2100 граждан Индонезии. Предполагается, что эти данные используются китайской спецслужбой — министерством государственной безопасности.

Известно, что также произошла утечка данных 52 000 граждан США, 35 000 граждан Австралии, 10 000 граждан Индии, 9 700 граждан Великобритании, 5000 граждан Канады, 1400 граждан Малайзии и 138 граждан Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Франция придерживаются одинаковых взглядов на Индо-Тихоокеанскую концепцию, продвигая центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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