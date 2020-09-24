Москва, , 08:50 — REGNUM На краудсорсинговой платформе правительства Москвы (crowd.mos.ru) создан новый раздел — «Предложить идею», сообщается на портале мэра столицы.

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С помощью этого раздела москвичи смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и по реорганизации х территорий может любой желающий в удобное для них время.

Раздел «Предложить идею» состоит из шести актуальных направлений для сбора идей: социальная сфера, организация дорожного движения, благоустройство парков, дворов, пешеходных зон и общегородских пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, краудсорсинг-проект «Наш город» появился в 2014 году. За шесть лет москвичи предложили более 100 тыс. идей Реализовано 26 проектов, шесть из них — в 2020 году.

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