Саратов, , 09:16 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 24 сентября коронавирус подтвержден у 14 859 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 104 жителей региона. Выздоровел с начала пандемии 9931 человек, за сутки — 142 пациента. Всего скончались 95 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 35 человек из числа контактных, в 69 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 38 человек, восемь несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 437,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новый смертельный случай пациента с коронавирусом подтвердили в Саратовской области 23 сентября. Еще одной жертвой инфекции стал 57-летний мужчина. Всего с начала наблюдения в Саратовской области от COVID-19 скончались 95 человек.

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