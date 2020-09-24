Анкара, , 08:43 — REGNUM За последние 24 часа на территории Турции было выявлено свыше 1,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 сентября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за истекшие сутки в стране выявили 1767 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 308 069.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 72 пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 7711.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 270 723 человека вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 9 608 370 тестов на коронавирус, 112 102 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Бразилии было выявлено свыше 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.