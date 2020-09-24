Москва, , 08:39 — REGNUM Неправильная эксплуатация электроприборов является наиболее частой причиной возгораний в жилом секторе. Об этом 24 сентября сообщили в МЧС РФ.

Читайте также: В МЧС назвали самую распространённую причину пожаров в РФ

Из-за этого, по данным ведомства, происходит более 77% пожаров. При этом чаще всего само электрооборудование воспламеняется по причине нарушения условий его эксплуатации или из-за уже имеющегося брака.

«Наиболее частые причины возгорания электрического оборудования связаны с недостатком конструкции и изготовления электрооборудования — 33,5%, нарушение правил монтажа электрооборудования — 11%», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Ранее по теме: МЧС предупредило о повышенном риске взрывов газа в пяти регионах РФ

Причиной ещё 11% возгораний становится нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, в 5% случаев приборы горят из-за нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев заявлял, что пожары в России чаще всего происходят из-за непотушенных сигарет. Второй распространённой причиной является неправильная эксплуатация печного отопления в частных жилых домах. На третьем месте — неисправное электрооборудование, включая короткое замыкание, перегрузку приборов и большие переходные сопротивления.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары в России оценили из космоса