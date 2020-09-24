Махачкала, , 08:37 — REGNUM Власти Дагестана выплатят до 1 млн рублей за информацию, которая поможет разыскать заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в пригороде Махачкалы. Средства выделены из бюджета республики, заявил 23 сентября глава субъекта Владимир Васильев на совещании с руководителями городов и районов региона.

«За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников до 1 млн рублей будет осуществлена выплата. Каждому, кто сообщит такую информацию. Значимую!» — сказал Васильев.

Глава Дагестана поручил руководителям городов и районов проследить, чтобы на территории их муниципалитетов ориентировки на сбежавших заключенных были доступны, понятны и четко читаемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 22 сентября шестеро осужденных через подкоп сбежали из исправительной колонии в поселке Шамхал. Известно, что двое из беглецов были осуждены за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц колонии.

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