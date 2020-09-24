Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Казахстанскому банкиру Жомарту Ертаеву грозит до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает издание Informburo со ссылкой на Алмалинский районный суда Алма-Аты.

Прокурор также просит суд лишить Ерматова права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на пять лет.

Ерматов обвиняется в организации хищения 144 млрд тенге ($338 млн) в Bank RBK в период с 2011 по 2017 год по предварительному сговору с другими лицами и легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что бывший акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим возместил ущерб в размере 17,3 млрд тенге ($40,7 млн), а бывший председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов — 37,2 млн тенге ($87,4).