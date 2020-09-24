Москва, , 08:23 — REGNUM В России с сегодняшнего дня, 24 сентября, начали действовать новые правила проверки измерительных приборов. Согласно вступившим в силу поправкам в закон об обеспечении единства измерений, теперь запись о результатах проверки приборов учёта будет делаться не в бумажном свидетельстве, а вноситься в электронный реестр Росстандарта.

Читайте также: В Росстандарте рассказали о новых правилах поверки счетчиков

Согласно приказу Минпроторга, на который ссылается «Российская газета», бумажные свидетельства о поверке счётчиков теряют юридическую силу. Их продолжат выдавать по желанию заказчика, но они будут носить только информационный характер. При этом отмечается, что выданные до 24 сентября 2020 года свидетельства будут действовать до очередной поверки прибора. В дальнейшем юридическую силу будут иметь только записи в электронном виде.

Также по теме: Правительство РФ разрешило не поверять счётчики до 2021 года

Добавим, что все результаты метрологических работ будут вноситься в реестр ФГИС «Аршин», в противном случае показатели будут недействительны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года правительство России на фоне пандемии коронавирусной инфекции разрешило жителям страны получать коммунальные услуги без поверки бытовых счётчиков до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истёк. При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов без начисления штрафов и пеней.