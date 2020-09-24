Хабаровск, , 08:05 — REGNUM Свыше 4 тыс. участков в 40 населенных пунктах в семи районах в Хабаровском крае оказались в зоне паводка. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба главного управления МЧС.

«Под влиянием водной стихии находятся 40 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Общим итогом в зоне подтопления 59 жилых дома, более 4 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 51 участок дорог», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время гребень паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре, где уровень реки за сутки вырос на 19 см и сейчас составляет 634 см при опасном уровне 650 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября спасатели предотвратили подтопление свыше 580 жилых домов в Еврейской автономной области (ЕАО).