Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM Из Улан-Удэ в Москву вылетел десятый рейс в рамках чартерной программы по развитию туризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за 2,5 месяца действия программы Бурятию посетили 1433 туриста.

По словам министра туризма республики Марии Бадмацыреновой, среди организованных групп туристов случаев заражения коронавинусом не выявлено. Она отметила, что туроператоры и гостиницы соблюдают санитарные требования.

«Объектами туристской отрасли приобретены бактерицидные облучатели, рециркуляторы, бесконтактные термометры, обеспечен запас дезинфицирующих и моющих средств, а также средств индивидуальной защиты. Туристские программы будут действовать и зимой», — отметила она.

Всего за июнь — август туристической поток в республику составил около 74 тыс. человек.

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