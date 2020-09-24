Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM Ушедший в начале сентября на вечернюю прогулку 21-летний житель Екатеринбурга Антон В. найден мёртвым. Об этом пишут СМИ.

Его тело отыскали возле гаражей на улице Маяковского 23 сентября. Следов криминала следователи не обнаружили. По данным СКР, тело направлено на вскрытие для выяснения причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин пропал вечером 7 сентября, когда ушёл на прогулку перед сном. При этом, по словам родственников, его мобильный телефон был отключён почти сразу.

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