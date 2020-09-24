Оренбург, 24 сентября 2020, 07:40 — REGNUM В Оренбурге вечером 23 сентября из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва в экстренном порядке эвакуировали персонал и посетителей из крупного торгово-развлекательного комплекса — Молл «Армада».
По данным правоохранителей, информация о минировании не подтвердилась. В ходе проверки взрывчатых веществ не обнаружено.
Стоит отметить, что в областном центре в течении нескольких дней поступают ложные сообщения об угрозе теракта в торговых комплексах. Так, 17 сентября «минировали» ТЦ «Кит», 18 сентября — «Новый мир» и «Гулливер», 22 сентября — ТЦ «Север».