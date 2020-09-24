Вашингтон, , 07:35 — REGNUM В первый месяц после релиза ПК-версия игры Horizon Zero Dawn разошлась тиражом более 716 тыс. копий. Об этом 23 сентября сообщила аналитическая компания SuperData.

Её эксперты отметили, что успех игры на ПК можно сравнить с тем, который имела «Ведьмак 3: Дикая охота», при этом он значительно больше, чем у Assassin's Creed Odyssey. Кроме того, на момент релиза игры было продано больше копий ПК-версии Horizon Zero Dawn, чем Death Stranding Хидео Кодзимы.

Релиз Horizon Zero Dawn на ПК состоялся 7 августа 2020 года. Изначально игра была эксклюзивом консоли PlayStation, она вышла на этой платформе 28 февраля 2017 года.

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