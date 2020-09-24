Берлин, , 07:20 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 1769 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 278 070. Также за минувшие сутки в Германии скончались 13 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в ФРГ от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 9428 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ушли на самоизоляцию из-за контактов с зараженными коронавирусом нового типа. При этом оба министра сдали тесты на выявление COVID-19 и получили отрицательный результат.

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