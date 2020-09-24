Челябинск, , 07:09 — REGNUM В Челябинске 18-летний студент колледжа Денис К. госпитализирован в психбольницу после своего заявления о якобы подготовке массового убийства и своего последующего суицида. Об этом сообщает адвокат «Агоры» Андрей Лепехин.

Гражданин сам согласился лечь в больницу. Поводом для этого стали угрозы задержать его и арестовать. Уголовное дело не возбуждено.

Как сообщало ИА REGNUM, студент колледжа был задержан после того, как объявил в соцсетях о том, что может совершить суицид, но при этом пострадают многие. Запись заинтересовала силовиков. Следователям студент заявил, что это был пранк.

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