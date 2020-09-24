Москва, , 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости. Об этом 24 сентября пишут «Известия».

В рабочую группу вошли представители Госдумы, Минтруда РФ, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты. Сейчас они корректируют проект закона ко второму чтению.

Из проекта поправок следует, что норма об увольнении за пьянство будет распространяться на удалённый труд. Кроме того, с сотрудником на «дистанционке» нельзя будет расстаться за прогул, поскольку работодатель не сможет подтвердить отсутствие работника на рабочем месте.

Разработчики предлагают принимать меры, если сотрудник не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект о дистанционной занятости внесли в Госдуму парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

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