Чита, , 07:02 — REGNUM Сегодня, 24 сентября, отмечают День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Как сообщает официальный телеграм-канал мэрии Читы, дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1984 году погиб в Афганистане, прикрывая товарищей, Сергей Токмаков, а в 2010 году совершил подвиг матрос Алдар Цыденжапов. Их имена навсегда вписаны в книгу памяти славных героев-забайкальцев.

«В этот же день в 2019 году мы открывали в поселке КСК памятник землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах. Имена забайкальцев, погибших при исполнении воинского долга, увековечены на мемориальных досках, в стихах и песнях, в названиях образовательных учреждений и, конечно, в наших сердцах.

В этом скорбном списке более трёхсот имён мужчин-забайкальцев — военнослужащих, пожарных, спасателей, правоохранителей. Сегодняшний долг — чтить память тех, кто встал на защиту Отечества, своим мужеством и стойкостью навечно прославился и заслужил благодарность земляков», — говорится в открытом обращение руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП на эсминце «Быстрый», в результате которого могла взорваться энергетическая установка, произошло утром 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж готовился к боевому походу на Камчатку. Алдар Цыденжапов, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива, когда увидел, что в машинном отделении корабля из-за прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Около девяти секунд он находился в центре пожара. Но, даже получив сильнейшие ожоги, смог устранить утечку и смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека.

В дальнейшем Алдар был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за жизнь героя, 28 сентября его не стало.

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