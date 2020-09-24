Улан-Удэ, , 07:00 — REGNUM В Бурятии в последние недели наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, об этом рассказал главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

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"Вместе с этим продолжают регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19. Подобная ситуация была прогнозируемой», — отметил он.

В связи с этим Роспотребнадзор совместно с правительством ведёт работу по недопущению широкого распространения вирусных заболеваний. Так, при появлении больных в коллективах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Впрочем, по мнению Сергея Ханхареева, многое зависит от поведения самих жителей. Так, он призвал соблюдать меры профилактики при нахождении в общественных местах.