Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Многопользовательская игра Fortnite вскоре может быть автоматичеки удалена c устройств Apple, работающих под управлением iOS. Об этом 23 сентября сообщила Twitter-страница Fortnite Status.

Администрация аккаунта пояснила, что очередное обновление iOS 14 может попросить владельцев iPhone и других устройств «временно удалить приложения для установки обновлённого программного обеспечения». В случае, если они это сделают, то уже не cмогут заново установить игру.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1308791644939071488

Ранее СМИ сообщили, что некоторые пользователи сети пытаются очень дорого продавать iPhone с установленной копией Fortnite. Стоит отметить, что сегодня, 24 сентября 2020 года, Epic Games прекратит поддержку режима Fortnite Save the World в системах под управлением MacOS, поскольку Apple заблокировала обновления игры.

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