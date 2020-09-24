Улан-Удэ, , 06:04 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 23 человека были обследованы после появления симптомов ОРВИ, остальные входили в круг контактных лиц.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 6607. 5367 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 40 за последние сутки.

В стационарах на лечении остаются 496 пациентов, а занятость коечного фонда достигла 57,8%. В реанимации находятся 20 тяжёлых больных, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 673 бессимптомных носителей лечатся в амбулаторном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки также зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. В улан-удэнском стационаре скончались пациенты 69 и 70 лет. Общее число умерших за всё время эпидемии достигло 71.

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