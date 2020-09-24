Тегеран, , 09:05 — REGNUM 23 сентября министерство здравоохранения Ирана подтвердило 3605 случаев заражения COVID-19 и 184 смерти за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Лари сделала это заявление, отметив, что общее число случаев заражения опасным вирусом по стране к настоящему времени достигло 432 798, а число погибших составляет 24 840 человек.

По словам Лари, 3948 пациентов находятся в критическом состоянии, а 365 846 пациентов выздоровели. «До сих пор по всей стране было проведено 3 828 330 тестов для выявления случаев заражения», — сообщила она.

Согласно последним данным, к настоящему времени более 31,8 миллиона человек подверглись заражению смертельным вирусом во всем мире, причем число погибших составило 976 342, а число выздоровевших — 23 430 245 человек.