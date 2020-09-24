Кызыл, , 05:52 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о неблагоприятных погодных явлениях 24 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток здесь ожидается усиление северо-западного ветра местами до 24 метров в секунду.

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Ночью местами возможны сильные дожди и грозы, местами в горах также ожидается гололедица. Температура ночью опустится до 5 градусов мороза. Днём столбик термометра достигнет отметки 11 градусов тепла.

Напомним, в столице республики Кызыле отопительный сезон стартовал 11 сентября. В первую очередь тепло подали лечебные и учебные учреждения, многоквартирные жилые дома, общественные здания.

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