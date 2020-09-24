Новокузнецк, Кемеровская область, 24 сентября 2020, 05:51 — REGNUM Из новокузнецкого аэропорта с 8 ноября будет запущен новый рейс в Москву. Выполнять полёты будет авиакомпания «Северный ветер», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Рейс N4−261 вылет из Москвы («Шереметьево») понедельник, четверг, суббота в 23:45, прилёт в Новокузнецк вторник, пятница, воскресенье в 07:55 (время местное), — уточняет аэропорт Новокузецка. — Рейс N4−262 вылет из Новокузнецка вторник, пятница, воскресенье в 10:20, прилёет в Москву («Шереметьево») в 11:05 (время местное)».
Перелёты будут осуществляться на комфортабельных самолётах Боинг 737−800.