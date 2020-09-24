Пекин, , 05:51 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии выявлено 5049 случаев заболевания опасной инфекции, включая 104 смертельных.

В САР Макао ситуация остается без изменений уже несколько месяцев — из 46 заболевших, все 46 выздоровели. На Тайване из 509 заболевших, семь человек скончались, еще 480 выздоровели.

Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 85 314 с начала эпидемии, из них 80 513 человек выздоровели, еще 4634 скончались. В больницах остаётся 167 человек, включая троих в тяжелом состоянии.