Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM Администрациям прибайкальских муниципальных образований в Бурятии рекомендовано объявить режим «Повышенная готовность» в связи с подъёмом уровня Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение было принято за заседании республиканской комиссии по ЧС.

По словам министра природных ресурсов республики Алексея Хандархаева, уровень воды в озере превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров ещё 14 сентября.

«Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия», — отметил министр.

Директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев отметил, что за 60 лет экосистема озера устоялась в обозначенных границах, и поднимать выше уровень недопустимо. Это окажет негативную роль в том числе на качестве воды в озере. В связи с этим он предложил возможность увеличить сброс воды на Иркутских ГЭС.

«Мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков редкой повторяемости, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 м3/с согласно ранее принятым нормам без ущерба экономике и населению», — подчеркнул учёный.

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