Новокузнецк, Кемеровская область, 24 сентября 2020, 05:44 — REGNUM Авиакомпания «Ютэйр» запускает рейсы по маршруту Омск — Новокузнецк — Омск. Об этом сообщается на сайте новокузнецкого аэропорта.
Первый самолёт вылетит 26 октября. Полёты будут осуществляться на комфортабельных самолетах ATR-72−500.
«Рейс UT-189 вылет из Омска понедельник, суббота в 11:50, прилёт в Новокузнецк в 15:10 (время местное). Рейс UT-190 вылет из Новокузнецка понедельник, суббота в 16:00, прилет в Омск в 17:20 (время местное)», — уточнили в аэропорту.