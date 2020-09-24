Калачинск, Омская область, , 05:34 — REGNUM В городе Калачинск Омской области выпал первый снег. О первых зимних осадках порталу Om1.ru сообщили местные жители, которые прислали в редакцию видео.

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Уточняется, что к настоящему времени снег уже весь растаял. По данным СМИ, в прошлом году снег в Омске выпал в середине октября.

По прогнозам синоптиков, ночью в субботу, 26 сентября, температура воздуха опустится до — 3 °C. Днём потеплеет до +13 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на текущей неделе шли дожди разной интенсивности и дул сильный ветер.

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