Пекин, , 05:31 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного бессимптомного случая или случая подозрения на инфекцию в китайской столице выявлено за прошедшие сутки не было.

В Пекине также не выявлено ни одного нового «импортного» случая опасной инфекции. В больнице продолжается оставаться один прибывший из-за рубежа, то есть «импортный» пациент, который прилетел в город самолетом 3 сентября.