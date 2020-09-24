Кызыл, , 05:25 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал организовать ежедневную фильтрацию по температуре в детских садах и учебных заведениях республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В регионе в последние дни наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это связано с возобновлением работы детских дошкольных учреждений, школ, училищ, вузов, а также возвращением жителей из отпусков.

Глава также призвал обеспечить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора при выстраивании учебного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года ежедневная термометрия в школах Тувы выявила 2,7 тыс. детей с повышенной температурой тела. В ходе обследование коронавирус был выявлен у 42 школьников.

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