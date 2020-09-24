Пекин, , 04:59 — REGNUM Из больниц Китая за сутки выписано еще восемь переболевших COVID-19, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Всего 167 пациентов с COVID-19 по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Всего 80 513 пациентов было выписано из больниц по выздоровлении за все время эпидемии.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Китае на текущий момент достигло 85 314 человек с начала эпидемии, из них 4634 человека скончались. За стуки в стране было выявлено семь новых «импортных» случаев и ни одного локального случая этой опасной инфекции.