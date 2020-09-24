Пекин, , 04:55 — REGNUM За сутки на материковой части Китая было выявлено семь новых случаев COVID-19, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число прибывших из-за рубежа заболевших опасной инфекцией, вне зависимости от национальности и гражданства, в стране достигло 2765 человек.

Из новых случаев два пришлось на провинцию Ляонин, еще два — на Шанхай и еще по одному — на провинции Цзянсу, Шэньси и Гуанси-Чжуанский автономный район страны.

Из общего числа «импортных» случаев, 2598 человек было выписано из госпиталей страны по выздоровлении, еще 167 человек продолжают получать медицинскую помощь. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей среди этой группы заболевших нет.