Триполи, , 04:52 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 651 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии достигло 30 097. Уже смогли выздороветь 16 430 пациентов, еще 469 с болезнью не справились и скончались.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Ливии был выявлен еще в марте 2020 года. В связи с этим ливийские власти распорядились закрыть границы государства, школы и мечети. В стране также запрещены массовые собрания и введен комендантский час.