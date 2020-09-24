Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 125 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 110 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, еще 15 являются завозными. Центр отмечает, что уже второй день в республике снова фиксируется более ста случаев заражения коронавирусом нового типа ежедневно. До этого в течение трех дней в Южной Корее выявляли не более 100 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 23 341. Также за 23 сентября в стране скончались еще пятеро пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Кореи от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 393 человека.