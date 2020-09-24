Пекин, , 04:47 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не было выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

В то же время, в стране было зафиксировано семь подтверждённых локальных случаев опасной инфекции среди прибывших в страну из-за рубежа. Ни одного нового случая подозрения на COVID-19 не было зафиксировано в стране. Новых смертей также не было зафиксировано.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 85 314 человек, включая 167 человек, которые продолжают получать медицинскую помощь, 80 513 выздоровевших и 4634 скончавшихся.