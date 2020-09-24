Пекин, , 04:44 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая выпустила уведомление о профилактике COVID-19, призвав туристов защитить себя от опасной инфекции на предстоящих праздниках, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Туристы, согласно уведомлению, должны как можно больше узнать о профилактике эпидемии и мерах предосторожности при посещении туристических достопримечательностей перед предстоящими Праздником Середины осени и Днем образования КНР.

В уведомлении также сказано, что туристы должны соблюдать безопасную дистанцию при поездках на общественном транспорте, посещении заведений общественного питания и ресторанов.

Если же у туристов появились симптомы, включая жар, кашель и недомогание, они должны сообщить немедленно о своем состоянии, а также добраться до ближайшего медицинского учреждения для получения медицинской помощи.

Напомним, что в этом году День образования КНР и Праздник Середины осени в Китае выпали на один день — 1 октября, в связи с чем праздничные дни продлятся с 1 по 8 октября.