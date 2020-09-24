Москва, , 04:34 — REGNUM Доля граждан России, которые не знают значения слова «блогер», сократилась за три года почти вдвое. Об этом говорят распространённые 24 сентября результаты опроса, проведённые Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, процент респондентов, читающих или смотрящих блоги, увеличилось с 2017 года с 34 до 46%. При этом только 14% граждан во время опроса признались, что слышали слово «блогер», но не знают его значение. Для сравнения, в 2017 году об этом говорили 26% респондентов.

По мнению большинства граждан (64%), блоги создают и ведут для заработка, 40% считают блогерство способом привлечения внимания к себе, 32% полагают, что таким образом авторы хотят поделиться мыслями или информацией с другими людьми. При этом 59% убеждены, что блогеры «накручивают» долю аудитории.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 сентября среди 1600 совершеннолетних граждан России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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