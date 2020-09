Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Геймеры шутят в соцсетях по поводу того, что Xbox вскоре может купить японскую компанию Sega. Об этом 24 сентября собщил портал Screen Rant.

Всё началось с того, что известный пользователь Gothalionпошутил, что Sega будет хорошим выбором для Xbox, и что Microsoft может переименовать Xbox в Японии в Sega Series X. В ответ на его публикацию ведущий Let's Talk Games Jamie выложил в поддержку шуточный коллаж. Стоит отметить, что некоторые пользователи всерьёз отнеслись к этой шуточной теории.

https://twitter.com/Gothalion/status/1308725013416210432

https://twitter.com/vrxday/status/1308737938436558848

Напомним, ранее Microsoft купила ZeniMax, являющуюся материнской по отношению к издателю и разработчику видеоигр Bethesda. Таким образом, IT-гигант получил контроль над франшизами The Elder Scrolls, DOOM, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within и будущими Starfield и Deathloop. Позже генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что компания продолжит покупать игровые студии.

