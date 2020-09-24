Пекин, , 04:25 — REGNUM Полиция Китая схватила 10 подозреваемых из списка самых разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, связанных с крупными случаями кражи культурных реликвий, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Огромное количество украденных артефактов было возвращено в процессе поимки преступников, включая древние культурные реликвии, относящиеся ко временам правления династии Чжоу (1046−256 до н.э.) и периода Весен и Осеней (770−476 до н.э.), сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР в рамках пресс-конференции.

Это было осуществлено в рамах специальной операции по борьбе с подобного рода преступлениями, которая была запущена 31 августа текущего года и продлится целый год, сообщили в министерстве.

В 2017 году министерство совместно Национальной администрацией культурного наследия запустили кампанию по раскрытию преступлений в сфере культурных и исторических реликвий, в результате которой было арестовано 5867 подозреваемых и возвращено более 40 тыс. украденных артефактов.