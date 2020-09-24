Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Amazon выложила в сеть фотографии зарядной станции нового контроллера DualSense. Изображения были опубликованы 23 сентября на сайте магазина.

Судя по снимкам, дизайн устройства выполнен в соответствии со стилистикой PlayStation 5, что делает его похожим на маленькую версию самой консоли. Стоит отметить, что, к сожалению, когда контроллеры будут ставиться на зарядку, они будут практически полностью закрывать станцию.

https://twitter.com/PS5only/status/1308259476743491584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что группе японских блогеров позволят поиграть на PlayStation 5 во время мероприятия YouTube Gaming Week Japan. Ролики должны будут начать появляться на видеосервисе 4 октября 2020 года.

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