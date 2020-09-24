Пекин, , 03:48 — REGNUM Интернет-суды Китая значительно нарастили возможности судебной системы в разрешении дел, связанных с интернетом, сообщили 23 сентября в Верховном народном суде Китая.

Как было заявлено на судебном симпозиуме, три интернет-суда Китай раскрыли серию нормотворческих и крайне влиятельных дел с момента их создания. По официальной статистике, интернет-суды Китая приняли 222 тыс. дел, из которых было разрешено 194 697 на конец августа.

Интернет-суды, как сообщили в рамках симпозиума, все время своего существования прокладывали новый путь, создавая с нуля рабочий механизм по рассмотрению дел, связанных с интернет-преступлениями.

Первый в стране интернет-суд открылся в центре электронной коммерции городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян еще в августе 2017 года, а уже в 2018 году за ним последовали еще два суда в Пекине и городе Гуанчжоу в провинции Гуандун соответственно.