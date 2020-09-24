Харбин, Китай, , 03:30 — REGNUM Более 40 учащихся школ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая были госпитализированы после появления у них рвоты и диареи, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Заболевшими оказались учащиеся сразу четырех разных начальных и средних школ района Хулань города Харбин, столицы провинции Хэйлунцзян. Более 200 школьников с одинаковыми, но умеренными по интенсивности симптомами, были взяты под амбулаторное наблюдение.

Образцы обедов из всех четырех школ были отправлены на экспертизу в местный центр профилактики и контроля заболеваний. Проверяется версия пищевого отравления детей.