Харбин, Китай, 24 сентября 2020, 03:30 — REGNUM Более 40 учащихся школ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая были госпитализированы после появления у них рвоты и диареи, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.
Заболевшими оказались учащиеся сразу четырех разных начальных и средних школ района Хулань города Харбин, столицы провинции Хэйлунцзян. Более 200 школьников с одинаковыми, но умеренными по интенсивности симптомами, были взяты под амбулаторное наблюдение.
Образцы обедов из всех четырех школ были отправлены на экспертизу в местный центр профилактики и контроля заболеваний. Проверяется версия пищевого отравления детей.