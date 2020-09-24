Токио, , 03:28 — REGNUM Японская компания Konami может выпустить переиздание ПК-версий игр Metal Gear, Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2: Subsistence. Об этом 23 сентября сообщил портал Gematsu.

Издание обратило внимание, что Тайваньский рейтинговый комитет присвоил возрастные рейтинги этим играм для их выпуска на ПК. Кроме того, в список попали такие известные классические игры, как Castlevania и Contra.

Портал DSOGaming отметил, что шаг Konami может показаться странным, поскольку пакеты тех же Contra и Castlevania можно приобрести в Steam, как и игры Metal Gear Solid.

Автор статьи предположил, что компания решила переиздать игры прежде всего для консолей нового поколения, поскольку та же PlayStation 5, как ранее было объявлено, не будет иметь обратную совместимость с играми PS1, PS2 и PS3.

Напомним, оригинальная Metal Gear вышла в 1987 году. Metal Gear Solid 2: Substance представляет собой мультиплатформенную обновлённую версию Metal Gear Solid 2.

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