Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Портал DSOGaming выложил в сеть скриншоты игры Serious Sam 4, запущённой с разрешением 4K и настройками графики Ultra. Изображения были опубликованы 23 сентября на сайте издания.

Журналисты запустили Serious Sam 4 на ПК, оборудованном процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4, 3600 МГц) и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080Ti. Они делали скриншоты игры с оверлеем (слой изображения на экране поверх основного) ПО MSI Afterburner, чтобы пользователи могли оценить уровень производительности игры.

Напомним, релиз Serious Sam 4 состоялся сегодня, 24 сентября 2020 года. Разработкой игры занималась хорватская студия Croteam.

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