Пекин, , 03:03 — REGNUM Органы, отвечающие за образование в Китае, выпустили требование к местным властям установить все наличествующие угрозы безопасности в и вокруг кампусов учебных заведений, дабы гарантировать защиту учащихся от актов насилия, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Согласно требованию, выпущенному Комитетом по инспекции образования при Госсовете КНР, местные власти должны незамедлительно оценить степень безопасности кампусов, решить все выявленные проблемы и разрешить споры между различными хозяйствующими субъектами с целью минимизации рисков и угроз безопасности.

Власти также должны усилить взаимодействие и координацию между различными правительственными органами, а также улучшить систему профилактики рисков, а также механизмов контроля за потенциальными угрозами.

Все школы по всей стране должны усилить степень безопасности образования и провести экстренные учения по эвакуации школ на случай экстренной ситуации. Кроме того, учащиеся должны быть осведомлены о необходимых действиях на случай экстренной ситуации.